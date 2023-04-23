Her yıl Mayıs ayında dünya genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan Anneler Günü için beklenen tarihe yaklaşıldı. Bu özel günde vatandaşlar, annelerini sevindirmek ve onları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklar. İşte, şimdiden araştırılan söz konusu günün tarihi ve birbirinden anlamlı hediye tavsiyeleri...