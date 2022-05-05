Anneler Günü ne zaman, hangi gün, bu Pazar mı? soursu annelerine olan sevgilerini hissettirmek isteyen binlerce vatandaş tarafından araştırılıtyor. Annelerine çeşitli sürprizler yaparak onları mutlu etmek isteyenler 2022 Anneler günü tarihininin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. İşte, 2022 Anneler günü tarihi…