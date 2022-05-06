Anneler Günü ne zaman, hangi gün, bu Pazar mı? Soruları araştırılıyor. Annelerine çeşitli sürprizler yaparak onları mutlu etmek isteyenler için en güzel Anneler Günü mesajları ve hediye fikirlerini paylaştık. İşte, 2022 Anneler günü tarihi ve konuyla ilgili merak edilenler...