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Anneler Günü ne zaman, bu Pazar mı kutlanacak? 2022 Anneler Günü tarihi

Anneler günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu özel ve anlamlı günde, annesine sürpriz yapmak ve hediye almak isteyen binlerce vatandaş 2022 Anneler günü tarihini ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Annelerinize alabileceğiniz hediye fikirlerini ve Anneler Günü tarihini haberimizde derledik. İşte, 2022 Anneler günü tarihi ve ortaya çıkış hikayesi…

  • 01
    Anneler Günü tarihi 2022: Anneler Günü hangi güne denk geliyor ve bu Pazar mı kutlanacak?

    Anneler Günü ne zaman, hangi gün, bu Pazar mı? Soruları araştırılıyor. Annelerine çeşitli sürprizler yaparak onları mutlu etmek isteyenler için en güzel Anneler Günü mesajları ve hediye fikirlerini paylaştık. İşte, 2022 Anneler günü tarihi ve konuyla ilgili merak edilenler...
  • 02
    Anneler Günü tarihi 2022: Anneler Günü hangi güne denk geliyor ve bu Pazar mı kutlanacak?

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

    Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Anneler Günü  bu yıl 8 Mayıs 2022 tarihinde kutlanacak.
  • 03
    Anneler Günü tarihi 2022: Anneler Günü hangi güne denk geliyor ve bu Pazar mı kutlanacak?

     ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

    Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

    Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.
  • 04
    Anneler Günü tarihi 2022: Anneler Günü hangi güne denk geliyor ve bu Pazar mı kutlanacak?

    ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

    -Buket Çicek

    -Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

    -Küçük Ev Aletleri

    -Züccaciye, Mutfak Eşyaları

    -Giyim Eşyası
  • 05
    Anneler Günü tarihi 2022: Anneler Günü hangi güne denk geliyor ve bu Pazar mı kutlanacak?

    -Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

    -Fotoğraf Çerçevesi

    -Duvar Saati

    -Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

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