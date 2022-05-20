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Haberler Yaşam Anneleri ölen tilki yavrularına köpek süt annelik yaptı
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Anneleri ölen tilki yavrularına karakoldaki köpek süt annelik yaptı

Erzurum'da anneleri ölen 4 tilki yavrusuna jandarma karakolunda 'sarı kız' adlı köpek süt annelik yaptı

Anneleri ölen tilki yavrularına köpek süt annelik yaptı
DHA

Erzurum'un Çat ilçesindeki Yavi Karakol Komutanlığı ekipleri, geçen hafta cumartesi günü saat 14.30 sıralarında annesi ölen 4 tilki yavrusunun ölmek üzere olduğu ve toprak altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Jandarma, itfaiye ekiplerinin de yardımı ile yavruları toprak altından çıkarıp karakola getirdi.

Jandarma, tilki yavrularını yeni anne olan 'Sarı kız' adını verdikleri köpeklerinin yanına bıraktı.

Sarı kız, tilki yavrularını sahiplenip, onları bir süre emzirdi.

Ardından Erzurum'a getirilen tilki yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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