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Annelerin emzirirken daha fazla inek sütü tüketmesi çocuklarda gıda alerjisi riskini düşürebilir

Annelerin emzirirken içtiği inek sütü ile çocuklarda düşük gıda alerjisi riski arasında bağlantı keşfedildi.

Annelerin emzirirken daha fazla inek sütü tüketmesi çocuklarda gıda alerjisi riskini düşürebilir
AA

NewsMedicalLifeSciences sitesinin haberine göre, konuyla ilgili araştırma, İsveç'te Chalmers Teknoloji Üniversitesinden uzmanlar tarafından yürütüldü.

Araştırma çerçevesinde 500'den fazla İsveçli kadının beslenme alışkanlıkları ve bir yaşındaki çocuklarında gıda alerjisinin yaygınlığı incelendi.

Çalışma ekibinin lideri Mia Stravik, "Sağlıklı bir yaşındaki çocukların annelerinin, emzirirken alerjik bir yaşındaki çocukların annelerinden daha fazla inek sütü tükettiklerini gördük." açıklamasını yaptı.

Ekibin bir diğer üyesi Profesör Ann-Sofie Sandberg de inek sütünde bağışıklık sisteminin gelişmesini harekete geçiren içeriklerin bulunmasının, annenin emzirirken daha fazla süt tüketmesiyle çocuklarda alerji riskinin düşmesi arasındaki ilişkiyi açıklayabileceğini belirtti.

Araştırma sırasında annelerin gebeliklerinin 34. haftasında, doğumdan bir hafta ve dört ay sonra beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verdiği, çocukların da bir yaşına geldiklerinde gıda alerjisi, atopik egzama ve astım gibi rahatsızlıklar bakımından uzman hekim tarafından incelendiği kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları "Nutrients" dergisinde yayımlandı.

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