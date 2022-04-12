Anneleriyle buluşan kuzuların sesleri ortalığı şenlendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Anneleriyle buluşan kuzuların sesleri ortalığı şenlendiriyor

Muş'ta şubat ayından bu yana dünyaya gelen kuzuların günde iki kez anneleriyle buluşturulduğu anlar, görülmeye değer görüntüler oluşturuyor

Anneleriyle buluşan kuzuların sesleri ortalığı şenlendiriyor
AA

Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Muş'ta besiciler, şubat ayının sonlarında başlayıp nisan ayının başına kadar devam eden kuzu doğumları sırasında tatlı bir telaş yaşıyor.

AA'nın haberine göre doğum yapan koyunlara ve kuzulara özenle bakan besiciler, yavruları ot ve saman gibi yemlere alıştırmak için bir süre annelerinden ayrı ağıllarda barındırıyor.

Kuzuları sütle beslenebilmeleri için günde iki kez anneleriyle buluşturulan besiciler, anneleri ölen kuzulara da biberonla süt içiriyor.

Ağıldan çıkarak annelerini bulmaya çalışan kuzular, sesleriyle bulundukları yeri şenlendiriyor.

"BULUŞMA ANI BİZE HUZUR VERİYOR"

Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde 20 yıldır besicilik yapan 63 yaşındaki Ebettin Yurtlu, gazetecilere, günün ilk ışıklarıyla birlikte hayvanların bakımını yapmaya başladıklarını söyledi.

Koyunlarının şubat ayında doğuma başladığını anlatan Yurtlu, "Günde iki defa koyunların kuzularla buluşmasını sağlıyoruz. Kuzuların koyunlarla buluşması bize ayrı bir huzur ve mutluluk veriyor. Kuzular, annelerini hem kokusundan hem de seslerinden tanıyor. Şaşırmadan her kuzu annesini bulup sütünü emiyor. Kuzuların koyunlarla buluşması bizim için baharın gelişini müjdeliyor" diye konuştu.

Besicilerden Abdülselam Sayan ise anneleri ölen kuzuları da biberonla beslediklerini belirterek, "Zor şartlarda hayvancılık yapmamıza rağmen hayvancılığı seviyoruz. Günde iki kez kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz. Her kuzu kokusunu aldığı için kısa sürede annesini buluyor. Çocuklarımız yeni doğan kuzuları seviyor, onlarla oynuyorlar. Bu yıl hava şartları nedeniyle yemde sıkıntı yaşadık. Hala günde iki kez saman veriyoruz" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi
YAŞAM Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi
İçerisinde canlı yok... İşte dünyanın en alçak noktası!
YAŞAM İçerisinde canlı yok... İşte dünyanın en alçak ...
Aigai'de kazı çalışmaları, ziyaretçi sayısını 15'e katladı
YAŞAM Kazı çalışmaları, ziyaretçi sayısını 15'e katladı
İngiliz turist Bodrum’da Müslüman oldu
YAŞAM Tatile gelen İngiliz turist Müslüman oldu
Eriyen karla coştu! Samandere Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor
YAŞAM Eriyen karla coştu... Ziyaretçilerini büyülüyor
İngiliz kadın gezgin bisikletle dünya turunda
YAŞAM Bisikletle dünya turuna çıktı... Bafra'ya ulaştı
Günlük burç yorumları
YAŞAM Günlük burç yorumları
Sayısal Loto sonuçları 11 Nisan 2022 AÇIKLANDI! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ve kazandıran numaralar
YAŞAM 11 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları
On Numara sonuçları sorgulama: 11 Nisan 2022 On Numara çekiliş sonuçları kazandıran numaralar
YAŞAM On Numara'da kazanan numaralar
'Şanslı' oğlak çay ocağının neşesi oldu
YAŞAM 'Şanslı' çay ocağının neşesi oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.