Funda Eryiğit, "Karşı cinste seni ne etkiler?" sorusuna ise "Cesur olması, söylediği sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için." cevabını verdi.