"Annem altın için her şeyi yapar"

Aysun’un teyzesinin kocası Akan Bey, bugün de canlı yayına katıldı ve kızının kaderinin Aysun gibi olmasından korktuğunu söyledi.

CANLI YAYINDA POLİS EKİPLERİ VE AMBULANS GELDİ

Akan Bey, kızı için anneanne Saadet’in evinin önüne gitti ancak beklediği karşılığı alamadı. Evden çok sert tepki geldi. Akan Bey’in kızı, apartman kapısının camını kırdı. Akan Bey ise kapı önünde mikrofonu eline alarak isyan etti:

"Anneanne Saadet ve anne Aslı, altın için ailedeki kızları mı evlendiriyor?"