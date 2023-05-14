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Annem annem sen üzülme

Annelik tartışmasız dünyanın en önemli ve en zor zanaati. Dünyada yaklaşık 2 milyar anne var. Anneler ne yazık ki istihdam piyasasında adeta cezalandırılıyor. Çocuksuz hemcinslerinden ve babalardan daha az ücret alıyor. Kadınların aynı işi yaptıkları erkeklerden ortalama yüzde 20 daha az ücret almasının en önemli sebebi anne olmaları

Annem annem sen üzülme
HABERTURK.COM


Bugün Anneler Günü... Sessizce sarılmalı çocuklar annelerine. Bu yıl tadı yok özel günlerin, bayramların. Depremlerde annesini, çocuğunu kaybeden binlerimiz var. Kurtulanlar hem kendilerinin hem de çocuklarının yaralarını sarmak için çabalıyorlar.

Annelik tartışmasız dünyanın en önemli ve en zor zanaati. Dünyada yaklaşık 2 milyar anne var ve her saniye 4 bebek doğuyor. Anneler ne yazık ki istihdam piyasasında adeta cezalandırılıyor.

Kadınların işgücüne katılımı artıyor ancak esnek olmayan çalışma saatleri, çocuk bakımı maliyetlerinin yüksekliği istenen rakamlara ulaşılmasını engelliyor.

Hanehalkında 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı yüzde 28. Aynı yaş grubunda çocuğu olmayan kadın istihdamı ise tam 2 katı yüzde 56.

Hanehalkında 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kişilerin istihdam oranı (%) Hanehalkında çocuğu olmayan 25-49 yaş grubundaki kişilerin istihdam oranı (%)
Yıl Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
2018 60,5 90,4 26,5 68,0 78,1 53,4
2019 58,7 87,3 26,7 66,0 75,1 52,8
2020 56,8 85,5 25,2 63,1 71,5 50,7
2021(1) 58,9 89,1 26,1 65,9 74,9 52,3
2022 60,5 90,5 28,0 69,1 77,8 56,2

ÇOCUKLAR OKULA ANNELER İŞE

Anne istihdam oranı (%)

0-2 yaş arasında çocuğu olanlar 3-5 yaş arasında çocuğu olanlar 6-14 yaş arasında çocuğu olanlar
Slovenya 80,4 86,4 90,2
İsveç 82 86,1 88,7
Portekiz 79,6 87 84,3
Danimarka 73,8 84,3 85,9
Litvanya 74,3 80,6 84,8
Hollanda 77,9 77,4 82,4
Letonya 71,9 73,3 86,1
Meksika 73,2 74 82,1
İsviçre 73,2 74 82,1
Avusturya 68,7 78,2 83,1
İsrail 75,6 77,2 77,8
Kanada 71,1 81,4
Hırvatistan 74,1 72,2 79,6
Lüksemburg 75,8 75,2 77,4
Finlandiya 52,9 81,6 88,8
Rusya 67,1 86 87,3
Birleşik Krallık 66,1 71,5 80,6
Belçika 65,4 72,4 78
Almanya 56,4 75,5 82,5
Fransa 60 73,8 80,1
AB ortalama 59,4 74,1 80,2
Kıbrıs Rum Kesimi 67 72,2 76,1
Yeni Zelanda 58 74 81,4
OECD ortalama 58,8 72,3 78,5
Estonya 30,4 82,5 88,4
Bulgaristan 44,3 68 80,4
Japonya 55,1 69,4 78,4
Polonya 58,1 68,2 78,7
ABD 61 67,6 74,7
Romanya 59,1 63,4 72,5
İrlanda 65,5 66,6 70,7
İspanya 61,3 68,1 69,9
Malta 62,3 68,7 69,4
Çek Cumhuriyeti 21,7 78,9 92,3
Macaristan 16,2 73,3 86,5
Slovakya 19,2 70,9 86
Yunanistan 54,7 58,8 62,1
Şili 50,3 59,2 64,5
İtalya 52,1 56,8 60,3
Güney Kore 49,1 61,2 66,1
Kosta Rika 39,6 50,2 58
Türkiye 21,7 29,9 35,6

Çocuklar okula başladıklarında annelerin işgücüne katılımı artıyor. Çocuk bakımında aslan payını üstlenen annenin sosyo-ekonomik statüsü sadece kendisi için değil, çocuğun sağlığı, eğitimi ve gelecekteki konumu açısından da önem taşıyor. Hem kadının işgücüne katılımını artırıp, hem de doğum oranlarını yükseltmenin yolu ise eğitim, kreş sayısının ve yarı zamanlı çalışma olanaklarının artırılmasından geçiyor.

''ANNELİK CEZASI''


Anneler çocuksuz hemcinslerinden ve babalardan daha az ücret alıyor. Kadınların aynı işi yaptıkları erkeklerden ortalama yüzde 20 daha az ücret almasının en önemli sebebi anne olmaları. Çalışmalar, "annelik cezasının" cinsiyetler arası ücret farkının yüzde 80'ini oluşturduğunu gösteriyor.

Doğum yaptıktan sonra işe dönen kadınların deneyimleri ve kariyerlerindeki ilerlemeyi yavaşlatmakla başlayan uygulamalar dünyanın hemen her noktasında, kadınların üstlendiği çocuk bakımı yükünün eşler arasında paylaşılmamasıyla kalıcı hale geliyor. Anne çocuğu büyüdüğünde işe dönmek istediğinde hem maaş hem de kariyer olarak eski konumunun çok altında iş bulabiliyor.

Hanehalkı fertlerinin eğitim durumlarına göre yıllık ortalama esas iş gelirleri (TL)
Erkek Kadın
Toplam 68.047 48.745
Okur-yazar olmayan 30.799 21.181
Bir okul bitirmeyen 39.994 23.141
Lise altı eğitimli 50.953 30.233
Lise ve dengi okul 69.085 40.276
Yükseköğretim 99.836 68.026

TÜİK verilerine göre kadın ve erkeklerin yıllık ortalama esas iş gelirleri arasındaki fark yüzde 28.4. Bir okul bitirmeyenler arasındaki fark yüzde 43'ü buluyor.

ÜCRET FARKI GELİRİN YÜZDE 45'İNE ULAŞIYOR

University College London (UCL) tarafından yürütülen araştırmaya göre Birleşik Krallık'ta anneler doğum izninden sonra işe döndükten sonraki ilk yıl, doğum öncesine göre yüzde 28 daha az maaş alıyor. Altı yıl içinde bu ücret farkı gelirin yüzde 45'ine ulaşıyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu 2022'ye göre, erkekler kadınların harcadığı zamanın sadece üçte birini evdeki ücretsiz işlerde harcıyor.

TÜİK'in Aile Yapısı araştırması 2021 sonuçlarına göre 2021 ev işlerini genellikle kadınlar üstlendi.


Annenin iş hayatına dönmesinin önündeki en önemli engellerden biri de çocuk bakımı. Türkiye’de doğum yapan anne toplam 16 hafta ücretli, 6 ay da ücretsiz izin kullanabiliyor. Bazı gelişmiş ülkelerde doğum izin 166 haftaya kadar çıkabiliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 2020 yılında yapılan çalışmaya göre 38 üye ülkede anneler için ortalama ücretli doğum izni 18 hafta. Bulgaristan annelere 58.6 haftaya kadar izin ve düzenli maaşlarının ortalama yüzde 90'ını veriyor.


Kadınlar çocuk sahibi olmak için giderek daha fazla bekliyor. ilk kez doğum yapan kadınların ortalama yaşı, 2021 yılı itibarıyla 29.1’e yükselmiş durumda.


DOĞUMLAR AZALIYOR

İlk doğum yaşı yükselirken bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı 2021 yılında binde 12.8 oldu.

ÇALIŞAN ANNE DAHA İYİ EĞİTİM SAĞLIYOR

Harvard Business School'un araştırmasına göre çalışan annelerin çocukları annesi işsiz olanlara göre daha eğitimli.

Çalışan kadının kızının işe sahip olma olasılığı 1.21 kat daha fazla.

Çalışan kadınların kızları, annesi çalışmayanlardan daha fazla kazanıyor.

Çalışan annelerin oğulları, aile üyelerine bakmak için yaşıtlarına göre haftada 50 dakika daha fazla zaman ayırıyor.

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