Annem Hep Derdi Ki ekimde perdelerini açıyor

Tiyatrokare, 33. yılında repertuvarına bir yeni oyun daha ekliyor. Annem Hep Derdi Ki, ekim ayında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Amerikalı oyun yazarı Katherine Di Savino’nun yazdığı, Devlet Tiyatroları Dramaturgu Servet Aybar’ın dilimize çevirdiği, Nedim Saban’ın uyarlamasıyla sahnelenecek olan Annem Hep Derdi Ki, evliliğe hazırlanan genç çiftin başından geçen sorunları, yaşadıkları kültürel şoku eğlenceli bir dille anlatıyor.

Oyunda, ABD’de eğitimlerini tamamlayan, idealist bir ruhla Türkiye’ye gelen Nusret ve Işıl çifti, Tarlabaşı’nın ve İstanbul’un değişen şartlarına uymakta zorlanır.

Evliliklerini ertelemeyi düşünürken, anne babalarının sürprizleriyle tatlı tatlı uğraşan çift, bir yandan da çalınan eşyalarının peşine düşer. Nusret ve Işıl, yaşadıkları zorluklarla, edinecekleri hayat dersi ve anne öğütleriyle gelecekteki özgüvenlerini geliştirirler. Annem Hep Derdi Ki’nin kadrosunun ortak özelliği tüm oyuncularının konservatuar mezunu ve mesleğe uzun süre emek veren profesyonel tiyatro oyuncuları olması. REKLAM Çiçek Dilligil ve Mert Asutay, Annem Hep Derdi Ki oyununda erkek tarafının annesi ve babasını oynuyor. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kıdemli oyuncusu Aziz Sarvan ve Ankara Devlet Konservatuarı mezunlarından Ecmel İs ise kız tarafının ailesine hayat veriyor.

Dilara Mücaviroğlu ve Mert Aykul romantik çifte hayat verirken Aşkın Şenol ise oyunun kentsel dönüşümünü simgeleyen fantastik bir karaktere hayat veriyor. Oyunun dekor tasarımı Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımı Gizem Özkan, ışık tasarımı Batuhan Sezer’e ait. Oyunun yönetmen yardımcısı ise Güney Tinin. Annem Hep Derdi Ki, 21 Ekim’de Torium Sahne, 26 Ekim Kadıköy Eğitim Sahnesinde sahnelenecek. OYUN HAKKINDA Yazan: Katherine DiSavino Çeviren: Servet Aybar Dekor Tasarımı: Anıl Ateş Işık Kostüm Tasarımı: Gizem Özkan