Annenin Sırrıdır Çocuk nerede çekildi? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi nerede, hangi ilçede çekiliyor?

NTC Medya imzasıyla ekranlara gelecek dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Müge Uğurlar’ın oturuyor. Bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi çekim mekanları...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi İstanbul'da çekiliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin sahneleri Maslak, Beşiktaş, Galata gibi semtlerde geçiyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ KONUSU

“Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.