Annesi pazarda olan zihinsel engelli yangında can verdi

DHA

Eskişehir'de, bir apartmanın giriş katında çıkan yangında zihinsel engelli Kazım Aytüre (56) hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Fidangül Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, zihinsel engelli Kazım Aytüre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aytüre'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Aytüre'nin evde birlikte yaşadığı yaşadığı annesinin yangın sırasında pazarda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.