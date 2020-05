Annesinden aldığı gönüllülük ruhunu Genç Kızılay'da yaşatıyor - İSTANBUL

AA

"Gençlere dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak" ve "düşünce, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek" amacıyla çalışan Genç Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de sahadaki gönüllüleriyle KYK yurtlarında kalan vatandaşlara yemek hizmeti veriyor.Genç Kızılay Kurucu Başkanı Emre Koç, annesinin hayatındaki yerini, Genç Kızılay'ın Anneler Günü çalışmalarını ve gönüllülüğü AA muhabirine anlattı.Genç Kızılay'ın her ildeki gönüllüleri aracılığıyla illerin özelliklerine göre hazırlanan hediyeleri annelere dağıtacağını belirten Koç, ihtiyaç sahibi annelerin ihtiyaçlarının da karşılanacağını söyledi.Koç, insan ilişkilerinde yardım, sosyalleşme ve gönüllülüğün ailesinden geldiğini dile getirerek, dedesi Turan Koç ve annesi Ayşe Koç'un bunları kendisine çocukluktan itibaren aşıladığını söyledi.Dedesinin yardım çalışmalarına değinen Koç, annesinin de ihtiyaç sahibi adresleri tespit ederek kendisine yardımcı olduğunu belirterek, şunları anlattı:"Annem her zaman mahalledeki ihtiyaç sahiplerine yardım için kampanya yapar. İhtiyaç sahibi birinin adresini bularak bana da bildiren annem, yardımla ilgili lojistiği ve dağıtımı sağlayabiliyor. Annemin ders verdiği öğrencileri ve arkadaşları bu iletişimi oluşturabiliyor. Biz ailece yardım konusunu yük değil, mutluluk olarak yapıyoruz. Sosyal ve insani yardım süreçlerine başladığımda yoğunluktan eve çok geç geldiğim veya gelemediğim zamanlarda, nerede olduğumu, yaptığım çalışmaları bildikleri için ailemden hep destek aldım. Genç Kızılay çalışmalarında da annemden çok büyük destek gördüm."Koç, gönüllü annelerinin de çocuklarını desteklediğini ifade etti.- Genç Kızılay'ın çalışmalarıRamazan kampanyasında Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine, şubelerin Genç Kızılay gönüllüleriyle ulaşacağını aktaran Koç, "Ramazan kampanyasında 10 milyon kişiye ulaşma hedefimiz var. Bu hedefimize ramazan sonunda ulaşmış olacağız, Genç Kızılay teşkilatları, 81 ilde her gün, Vefa Destek Grubu çalışmaları ve ramazan kampanyaları kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere ramazan gıda kolileri de bırakıyor." diye konuştu.Koç, Genç Kızılay'ın çalışmalarına değinirken, şu bilgileri verdi:"Pandemi sürecinde ve ramazanda 17 bin Genç Kızılay gönüllümüz, toplamda günde 40 bin Kızılay gönüllüsü sahada 81 ilde 916 ilçede çalışmalarına devam ediyor. Ziraat Bankası işbirliğiyle Türk Kızılay ramazan boyunca belirlenen sayıda ailelere de aylık 400 lira gıda yardımında bulunacak. Ülkede sığınmacı olarak yaşayan ve Kızılay kartı almaya uygun olan ailelerimizin de aylık gıda masraflarını ödeyecek şekilde bu yardımlar devam ediyor. Ramazanın ilk 3 gününde Türkiye'de Kızılay 60 bine yakın pide dağıttı. 'Sepetini Sal, Pideni Al' kapsamında Genç Kızılay gönüllüleri her gün sokak ve mahallelerde vatandaşlara pidelerini veriyor. Gönüllülerimizin pide ve ramazan kolilerini dağıttıktan sonra vatandaşlarımız tarafından alkışlarla uğurlandığı da oluyor."- "İnsanlığa faydalı işlerde çalışmaya devam etmesini istiyorum"Emre Koç'un annesi Kur'an Hocası Anne Ayşe Koç da 34 yıldır aynı mahallede oturduğunu, çevreyi iyi tanıdığını ve ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenmesinde etkili olduğunu anlattı.Hizmet ve yardım etmeyi seven bir aile olduklarını ifade eden Koç, şunları söyledi:"Emre benim duamdı. Allah'a 'Çocuklarım devletine, milletine ve dinine faydalı olsunlar' diye dua ettim. Oğlum Genç Kızılay'da ihtiyaç sahibi insanlara el uzattıkça çok mutlu oluyorum. Devlete, milletimize bundan sonra da inşallah daha çok faydası olur. Çocuklarımı büyütürken her zaman onlara, dürüst olmaları, haram yememeleri, Allah'tan korkmaları, devlete, millete ve insanlara faydalı olmaları şuurunu aşıladım. Gelecekte insanlığa faydalı işlerde çalışmaya devam etmesini istiyorum."Koç, Kur'an-ı Kerim derslerinde tanıştığı öğrencilerle, komşularıyla ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalıştıklarını dile getirerek, "İhtiyaç sahiplerine birilerinin ulaşması gerekiyor. Kimse yapmazsa onlara nasıl yardım gidebilir?" dedi.