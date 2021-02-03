5 yıl önce ayrılan Jolie ile Pitt, 2019'da resmi olarak yollarını ayırmıştı.

İkilinin; Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, ikizler Knox ve Vivienne'in adlarında üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.