Annesini benzinle yakmak istedi 0:00 / 0:00

DHA

Sultangazi'de 64 yaşındaki annesi Mecbure Yaşar'ı üzerine benzin döküp yakmaya çalışan şüpheli Yasin Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. 64 yaşındaki Mecbure Yaşar ile oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda tartışma yaşandı. Uyuşturucu madde de kullandığı iddia edilen ve öfkelenen 25 yaşındaki Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek ateşe vermek istedi. Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtardı. Annesini yakmak isteyen Yasin Yaşar evin önünden ayrıldığı sırada komşusunun aracına benzini dökerek yaktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yasin Yaşar'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yasin Yaşar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.