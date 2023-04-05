Annesini kaynar su ile yakıp bıçakladı!

İstanbul Küçükçekmece'deki İnönü Mahallesi'nde, evlerinde S.E. ile annesi H.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ANNESİNİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ
AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E.'nin eşi araya girerek, ikiliyi ayırmaya çalıştı. S.E, bu sırada annesinin üzerine kaynar su fırlattı.
YÜZÜ HAŞLANDIĞI SIRADA BIÇAKLADI
Sıcak su yüzüne gelen H.E. ile eşi yaralanırken şüpheli, evde bulunan bıçakla annesini kolundan yaraladı.
POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Dışarı çıkarak evlerini yakacağını da söyleyen S.E, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.
ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI
Anne H.E. ile eşi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI, TEDAVİYE ALINDI
Götürüldüğü emniyette, "intihara teşebbüs", "kasten yaralama" ve "tehdit" gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edilen S.E, buradaki işlemlerinin ardından tedavisi yapılmak üzere bir hastanenin psikiyatr bölümüne sevk edildi.
YORUMLAR