Annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - KARABÜK

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim için Nodullar köyüne gitti.Bu sırada jandarma ekiplerini gören bir kişi evinin penceresinden atlayarak kaçmaya başladı. Eve giren jandarma ekipleri, şüphelinin annesi Satı Eyioğlu'nun (65) yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Kesici aletle yaralanma sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedi, Yenice Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
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