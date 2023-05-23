Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini öldüren babasından şikâyetçi olmadı! Güncel Isparta haberleri
ABONE OL

Annesini öldüren babasından şikâyetçi olmadı, "Asıl mağdur babamdır" dedi

Isparta'da hemşire eşi Selver Bulut'u öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan Mustafa Bulut'un oğlu, babasından şikâyetçi olmadığını belirterek, "Bu olayda asıl mağdur babamdır" dedi

Annesini öldüren babasından şikâyetçi olmadı! Güncel Isparta haberleri
DHA

Isparta'da, hemşire eşi Selver Bulut'u (49) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan Mustafa Bulut'un (67) yargılanmasına başlandı.

Olay, 11 Aralık 2022 günü saat 04.30 sıralarında Sekibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Evde çıkan tartışmada Mustafa Bulut, hemşire eşi Selver Bulut'u başından tüfekle vurup öldürdü. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mustafa Bulut hakkında "kadına, eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

MAHKEME BAŞKANI "KARARINI VER" DEDİ

Mustafa Bulut'un yargılandığı davada ilk duruşma Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma başlamadan önce mahkeme başkanı, sanık ile maktulün oğlu C.B.'ye, "Sanıktan şikâyetçiysen seni müşteki olarak kabul edeceğim. Şikâyetçi değilsen tanık olarak dinleyeceğiz. Kararını ver" dedi.

"BU OLAYDA ASIL MAĞDUR BABAMDIR"

C.B., mahkeme başkanını sorusuna karşılık, "Bu olayda asıl mağdur babamdır. O yüzden şikâyetçi değilim" cevabını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, tanıklık yapması için C.B.'nin salon dışında beklemesini istedi.

AVUKAT BULMASI İÇİN SÜRE VERİLDİ

İşitme sorunu olan ve duruşma salonunda söylenenleri güçlükle duyan sanık Mustafa Bulut, savunmasını avukat aracılığıyla yapmak istediğini, bu nedenle süre verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi kabul edip, duruşmanın ertelenmesine hükmetti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MSB: Hatay hudut hattında 629 gram toz esrar ele geçirildi
GÜNDEM MSB: Hatay hudut hattında 629 gram toz esrar ele ...
Sakarya'da bir kişi silahla öldürüldü
GÜNDEM Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü
Kastamonu'da ekmek arasında uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı
GÜNDEM Ekmek arasında uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen başvuruları ne zaman, şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
GÜNDEM Uzman öğretmenlik başvuruları başlıyor
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vurgusu
GÜNDEM Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vurgusu
Tokat'ta feci kaza: 1 ölü, 11 yaralı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Tokat'ta feci kaza: 1 ölü, 11 yaralı
4 gün sonra konteynerde ölü bulundu
GÜNDEM 4 gün sonra konteynerde ölü bulundu
Apartman görevlisi su basan odada ölü bulundu
GÜNDEM Apartman görevlisi su basan odada ölü bulundu
Artvin'de feci kaza! Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıda kayboldu - Güncel haberler
GÜNDEM Feci kaza! Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.