Annesini öldüren babasını yaraladı, serbest kaldı

İHA'nın haberine göre; olay, dün Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Eski eşi Sözen Tutci'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (48), tabancayla ateş etti.

Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Y. müdahale etmeye çalışan oğlu Vedat Y'yi (32) de bacağından vurdu. Evdeki kendi silahını alan Vedat Y. ise babasını ateş ederek yaraladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.