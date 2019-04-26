Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde annesi emzirmediği için sahibi tarafından komşularına verilen kuzu, evde şefkat ve ilgiyle bakılıyor.

AA'nın haberine göre ilçeye bağlı Yılanoğlu kışlasında ikiz kuzulayan koyunun yavrularından birini kabul etmemesi üzerine sahibi, bu kuzuyu komşuları Bahar-Seyit Yılan çiftine verdi.

Öykü ve Duru isminde iki kız çocukları bulunan aile, "Benekli" adını koydukları kuzuya üçüncü çocukları gibi evlerinde sevgi ve şefkatle bakmaya başladı.

Biberonla beslenen, aile bireylerinin elleriyle sebze ve ot yedirdiği kuzu, çocuklarla da oyunlar oynuyor.

Evin içinde serbestçe dolaşan kuzu, zaman zaman da dışarıya çıkarılarak gezdiriliyor.

MİSAFİRLİĞE GİDERKEN KUZUYU DA YANLARINDA GÖTÜRÜYORLAR

Bahar Yılan, yaptığı açıklamada, annesinin kabul etmemesi nedeniyle evlerinde baktıkları kuzuyu çok sevdiklerini söyledi.

Kuzunun geldiğinde çok halsiz olduğunu, ayağa zor kalktığını, biberonla süt içmekte zorlandığını anlatan Yılan, zamanla kendilerine ve elle beslenmeye alıştığını belirtti.

Kuzuyu aldıklarında birkaç günlük olduğuna işaret eden Yılan, "Şimdi 40 günlük oldu. Artık bizim üçüncü çocuğumuz gibi. Günde dört kez besliyorum. Öğünlerini unuttuğum zaman meleyerek kendini hatırlatıyor" dedi.

Kuzuyu süt, salatalık, ekmek ve taze otla beslediğini dile getiren Yılan, "Ben evde yokken genelde çocuklarım bakıyor fakat akşam misafirliğe gittiğimizde kuzumuzu da yanımızda götürüyoruz. Sonuçta o da bizim çocuğumuz" ifadesini kullandı.

Yılan, kuzunun üşememesi için sobanın arkasına koydukları kutuda yattığını belirterek, "Tuvaletini burada yapıyor. Her gün kutuyu temizliyoruz. Küçük kızım bazen istediğini yapmadığımızda bize, 'Kuzuyu benden daha çok seviyorsunuz' diyor. Bazen biraz kıskanıyor ama çok güzel anlaşıyorlar. Oyunlar oynuyorlar" diye konuştu.