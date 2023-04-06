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Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı

Muş'ta ailesinin hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki Enes Demir, annesinin kabul etmediği kuzuya sahip çıktı. 'Guri' isimli kuzuya biberon ve şırıngayla süt verip, bakım yapan Demir, "Her kuzu annesinin peşinden gittiği gibi 'Guri' de benim peşimden ayrılmıyor. Onun annesi gibiyim" dedi

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DHA
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı

    Muş merkeze bağlı Ağaçlık köyünde hayvancılık yapan Yeter-Nazım Demir çiftinin doğum yapan koyunlarından biri kuzusunu kabul etmedi.
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı

    DHA'nın haberine göre bunun üzerine ailesine ait sürüyü otlatan 16 yaşındaki Enes Demir, kuzuya sahip çıktı. 'Guri' isimli kuzuya biberon ve şırıngayla süt veren Demir, adeta anne şefkati ile bakım yapıyor.
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı

    'Guri'nin peşinden ayrılmadığı Enes Demir, "Doğum sonrası 'Guri', annesi tarafından kabullenmediği için emzirilmedi. Bunu fark edince onu ellerimle besledim ve büyüttüm.
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı

    Şimdi yaylada, meradayız. Her kuzu annesinin peşinden gittiği gibi 'Guri' de benim peşimden ayrılmıyor. Nerede otursam; yanımda oturuyor. Bir yere gitsem benimle geliyor. Onun annesi gibiyim. Hayvan sevgisi, çok güzel bir duygu.
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı

    Hayvanı seven onun dilinden anlar. Hayvanlara merhametli olmak lazım. Onlar, Allah'ın dilsiz kulları. Bazı insanlar, hayvanlara karşı merhametsiz; bu çok kötü bir şey" dedi.

     
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı

    *Haberin görselleri DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir. 
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı
  • Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı

 

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