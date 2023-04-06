Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı

Şimdi yaylada, meradayız. Her kuzu annesinin peşinden gittiği gibi 'Guri' de benim peşimden ayrılmıyor. Nerede otursam; yanımda oturuyor. Bir yere gitsem benimle geliyor. Onun annesi gibiyim. Hayvan sevgisi, çok güzel bir duygu.