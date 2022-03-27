Annesinin ölümüne kalbi dayanmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Annesinin ölümüne kalbi dayanmadı
ABONE OL

Annesinin ölümüne dayanamayan genç kız kalbine yenik düştü

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 ay önce annesini kanser sebebi ile kaybeden Binnur Geyik (18), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Annesinin ölümüne kalbi dayanmadı
Annesinin ölümüne kalbi dayanmadı
0:00 / 0:00
İHA

Edinilen bilgiye göre genç kızın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın ölüm sebebinin öğrenilmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından talihsiz genç kızın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edilirken, 2 ay önce kanser sebebiyle annesini kaybettiği öğrenilen genç kızın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hrant Dink suikastı! Son dakika: Dink suikastı zanlısı Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM Dink cinayeti sanığı Türkiye'de
SERBEST KALDI! Son dakika: Gülistan Doku soruşturmasında o karara itiraz edildi! - Gülistan Doku nerede?
GÜNDEM Gülistan Doku soruşturmasında o karara itiraz edildi!
Gaziantep'te kadın avukata saldırı
GÜNDEM Gaziantep'te kadın avukata çirkin saldırı
Seyir halindeyken LPG tankı patladı
GÜNDEM Seyir halindeyken LPG tankı patladı
Kalın: Savaşın sona ermesini temenni ediyoruz
GÜNDEM Kalın: Savaşın sona ermesini temenni ediyoruz
MSÜ tercih işlemleri: ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi tercihi ne zaman başlayacak ve bitecek?
GÜNDEM MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
Amca yeğen birbirlerini bıçakladı
GÜNDEM Amca yeğen birbirlerini bıçakladı
Son dakika: Heyelan faciasının yaşandığı köyde önemli gelişme
GÜNDEM Heyelan faciasının yaşandığı köyde önemli gelişme
Sobadan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu
GÜNDEM Sobadan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu
İftar ve sahur vakitleri ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Diyanet ile imsakiye 2022
GÜNDEM Ramazan İmsakiyesi 2022!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.