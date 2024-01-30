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        Haberler Yaşam Annesinin reddettiği kuzu Aykız'ı veterineri biberonla besliyor

        Annesinin reddettiği kuzu Aykız'ı veterineri biberonla besliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin misafiri olan ve annesinin emzirmeyi reddettiği kuzu Aykız'ı veteriner sağlık teknikeri biberonla besliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:05 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:05
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin misafiri olan ve annesinin emzirmeyi reddettiği kuzu Aykız'ı veteriner sağlık teknikeri biberonla besliyor. Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren, Anadolu'nun en büyüklerinden hayvanat bahçesinde 153 türde 1600'e yakın hayvan barınıyor.

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        Yaklaşık 40 gün önce dünyaya gelen ve veteriner sağlık teknikeri Fulya Kansu'nun Aykız adını verdiği kuzuya hayvanat bahçesinde ilgiyle bakılıyor. Annesi emzirmediği için biberonla mama verilen Aykız, Kansu'nun peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

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        Küçük olduğu için hayvanat bahçesinin kapalı alanında oluşturulan özel bölmede kalan Aykız, kendisini besleyen Kansu'nun boş vakitlerinde kucağında zaman geçiriyor. Kansu, doğum sırasında anne strese girdiği için yavrusuna bakmadığını, beslemeye ikna edemediklerini söyledi.

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        Kışın doğduğu için kuzuya özel bir alan oluşturduklarını anlatan Kansu, "Sıcaklığı kendisine göre ayarladık. Günlük yaklaşık 1,5 litre hazırlanmış özel mama içiyor. Gece de gelip besleme yaptık bir süre. Biraz büyüdüğü için kuru yoncaya geçtik, onunla birlikte süt miktarını biraz daha azaltıyoruz. Sütü kesene kadar böyle takviye yapacağız. Sonra uygun yemi yemeye başlayacak ve sağlıklı bir şekilde sürünün içine karışacak. Anne sütüne yakın olması için mamaya yağ katıyoruz, protein için yumurta koyuyoruz, şeker katıyoruz" diye konuştu.

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        Aykız'ın boyu ve kilosunun aynı cinsten yavrulara göre önde olduğunu belirten Kansu, gün içinde 3 kere sütle beslediklerini, sabah akşam ise kuru yonca yedirdiklerini ifade etti. Kansu, kuzunun gözetim altında sağlıkla büyüdüğünü dile getirerek, "Yolumu gözlüyor, kapıyı açınca melemeye başlıyor. Öğle arasında, çay saatinde benim yanımda, kucağımda. Biraz daha havalar ısınsın, sahaları gezeceğiz. Beyaz olduğu için 'Aykız' adını koydum. Anne gibiyim, çocuk nasıl ilgi bekliyorsa bu da ilgi bekliyor" dedi.

        #kuzu Aykız
        #kayseri
        #haberler
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