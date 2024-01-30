Annesinin reddettiği kuzu Aykız'ı veterineri biberonla besliyor

4 Şurada Paylaş!









Kışın doğduğu için kuzuya özel bir alan oluşturduklarını anlatan Kansu, "Sıcaklığı kendisine göre ayarladık. Günlük yaklaşık 1,5 litre hazırlanmış özel mama içiyor. Gece de gelip besleme yaptık bir süre. Biraz büyüdüğü için kuru yoncaya geçtik, onunla birlikte süt miktarını biraz daha azaltıyoruz. Sütü kesene kadar böyle takviye yapacağız. Sonra uygun yemi yemeye başlayacak ve sağlıklı bir şekilde sürünün içine karışacak. Anne sütüne yakın olması için mamaya yağ katıyoruz, protein için yumurta koyuyoruz, şeker katıyoruz" diye konuştu.