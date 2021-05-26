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Annesinin terk ettiği yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 'Latte' isimli terrier cinsi köpek sahipsiz kalan yavru kediyi emzirip ona annelik yapıyor

Annesinin terk ettiği yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sebze meyve halinde kabzımallık yapan Süleyman Yıldırım'ın sahibi olduğu 3 yaşındaki 'Latte' isimli terrier cinsi köpek, 6 yavrusuyla birlikte bir de annesinin terk ettiği kedi yavrusuna annelik yapıyor.

DHA'nın haberine göre Latte, kendi yavrularının yanı sıra yavru kediyi de emzirip, onunla oyunlar oynuyor.

49 yaşındaki köpeğin sahibi Süleyman Yıldırım"Bu kedimizi doğduğunda annesi terk etti. Yavru kedinin terk edildiği gün, köpeğimiz Latte, doğum yaptı. Latte, kendi yavrularıyla birlikte annesiz kalan kediyi de emziriyor. Yavru kedi; 25 gündür bu şekilde büyüyor. Bu durum gören esnaf arkadaşlarımızın da ilgisini çekiyor. Alışılmadık bir durum olduğu için görmeye gelen insanlar oluyor. Kedinin bu şekilde hayata tutunması bizi mutlu etti" dedi.

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