Annesinin yanında motosikletli genci 7 kez bıçakladı! Minibüsçü dehşeti!

İstanbul Ümraniye'de geçen çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde insanın tüylerini diken diken eden bir dehşet yaşandı.
SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre minibüs sürücüsü, Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı.
MİNİBÜŞÇÜ BIÇAKLA AŞAĞI İNDİ
Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı.
7 KEZ BIÇAKLANDI YERE YIĞILDI
Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI
Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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