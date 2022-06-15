Annesiz kalan kirpi yavrularına özenle bakılıyor

O sırada birkaç saat gözlemlesinler veya ertesi gün oraya bir daha gelip baksınlar. Çünkü anne yem bulmaya gittiği sırada karaca yavrusu sevimli olduğu için alıp bize getiriyorlar. Bu hayvanlar doğaya ait. Çabuk heyecanlanabiliyorlar. Bu adrenalin yüksekliğinden hayvanların bazıları şok geçirebiliyor. Onların evcilleşmemesi lazım. O yüzden de özellikle doğada bulduklarını öncelikle gözlemleyeceğiz. Daha sonra da mutlaka bize haber versinler. Getirebiliyorlarsa, bir karton kutunun içine delikler açarak, üstünü kapatıp bize getirsinler. Getiremiyorlarsa mutlaka biz haber versinler. Biz ekiplerle hemen müdahale ediyoruz."