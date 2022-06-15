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Annesiz kalan kirpi yavrularına özenle bakılıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde anneleri ölen 3'ü erkek 2'si dişi 5 kirpi yavrusuna özenle bakılıyor. Ağırlıkları 62 ila 72 gram arasında değişen kirpi yavrularına biberonla süt veriliyor

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AA
  • 01
    Annesiz kalan kirpi yavrularına özenle bakılıyor

    Çanakkale'nin Ezine ilçesinde anneleri ölen 5 kirpi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince şefkatle büyütülüyor. AA'nın haberine göre Şube Müdürlüğü'ne getirildiklerinde henüz gözlerini bile açamayan kirpiler, uzman veteriner hekimlerin kontrolünde yaşamlarının ilk günlerini geçiriyor.
  • 02
    Annesiz kalan kirpi yavrularına özenle bakılıyor

    DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Meltem Dimişgi, kamyonun çarpmasıyla annelerini kaybeden 3'ü erkek 2'si dişi 5 kirpinin sağlık durumlarının çok iyi olduğunu söyledi.
  • 03
    Annesiz kalan kirpi yavrularına özenle bakılıyor

    Yavruların ağırlıklarının 62 ila 72 gram arasında değiştiğini belirten Dimişgi, "Ağırlıklarını düzenli ölçerek durumlarını takip ediyorum ve kayıt altına alıyorum. Bize geldiklerinde tahmini olarak bir haftalık ya da 10 günlüktüler. Şimdi de bir hafta, 10 gün içinde gözlerinin açılması gerçekleşecek. Bu şekilde devam ederlerse inşallah hayata tutunacaklar" dedi.
  • 04
    Annesiz kalan kirpi yavrularına özenle bakılıyor

    Dimişgi, bebek kirpileri anneleri gibi büyütmeye çalıştığını, biberonla onlara uygun süt verdiğini anlattı. Kirpiler genellikle geceleri aktif oldukları için yavruları akşam saatlerinde beslediğini aktaran Dimişgi, şöyle devam etti:

     
  • 05
    Annesiz kalan kirpi yavrularına özenle bakılıyor

    "Beslendikten sonra bazen sütler akabiliyor. Bu yavrular da insan yavruları gibi. Kirpileri bezle dikkatli bir şekilde siliyorum. Daha sonra da idrarlarını yapmaları lazım. Sonuçta onların anneleri olsaydı tüm bu işlemleri anneleri yapacaktı. Doğal yaşamda anneleri yavrularını yalayarak temizliyor ve temiz bir şekilde bakıyor. Ben de bunu taklit ederek, idrar yapmalarını sağlıyorum, alt temizliklerini yapıyorum. Daha sonra da yavruların yattıkları yeri temizleyip uyumalarını sağlıyorum."
  • 06
    Annesiz kalan kirpi yavrularına özenle bakılıyor

    "TEMİZLENDİKTEN SONRA DAHA RAHAT OLUYORLAR"

    Dimişgi, merkeze getirilen hayvanlara öncelikle koruyucu hekimlik yaptıklarını dile getirdi.

    Herhangi bir hastalıkları olup olmadığına baktıklarını, kliniğe alıp iç, dış parazitlerinin temizlendiğini bildiren Dimişgi, "Kirpilerimize baktığımda ufak keneler vardı. Uygun dozda ilaç kullanarak, yavrularımızı rahatsız etmeden önce onların temizliğini yaptım. Temizlendikten sonra daha rahat oluyorlar, beslenmelerine de çok katkı sağlamış oluyor" diye konuştu.
  • 07
    Annesiz kalan kirpi yavrularına özenle bakılıyor

    "ADRENALİN YÜKSEKLİĞİNDEN HAYVANLARIN BAZILARI ŞOK GEÇİREBİLİYOR"

    Doğada karşılaşılan yavru hayvanlar konusunda herkesin dikkatli davranması gerektiğine işaret eden Dimişgi, şunları kaydetti:

    "Şu ana kadar dikkat ettiğim, kesinlikle insanlarımız hayvanlara kasıtlı bir şekilde zarar vermiyor. Yavrular ağaçtan düşmüş oluyor. Mesela karaca yavrularında, yavruları görüyor, çok sevimliler hemen bize getiriyorlar. Özellikle karaca yavrularımızı doğada buldukları zaman lütfen onları ellemesinler çünkü anneleri yem bulmaya gidiyor.
  • 08
    Annesiz kalan kirpi yavrularına özenle bakılıyor

    O sırada birkaç saat gözlemlesinler veya ertesi gün oraya bir daha gelip baksınlar. Çünkü anne yem bulmaya gittiği sırada karaca yavrusu sevimli olduğu için alıp bize getiriyorlar. Bu hayvanlar doğaya ait. Çabuk heyecanlanabiliyorlar. Bu adrenalin yüksekliğinden hayvanların bazıları şok geçirebiliyor. Onların evcilleşmemesi lazım. O yüzden de özellikle doğada bulduklarını öncelikle gözlemleyeceğiz. Daha sonra da mutlaka bize haber versinler. Getirebiliyorlarsa, bir karton kutunun içine delikler açarak, üstünü kapatıp bize getirsinler. Getiremiyorlarsa mutlaka biz haber versinler. Biz ekiplerle hemen müdahale ediyoruz."

     

     

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