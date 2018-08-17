Ansan Greeners - Korean Police maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Ansan Greeners, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Korean Police takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. 23 puanlı Ansan Greeners 9. sırada bulunuyor, Korean Police 41 puana sahip ve 2. sırada. Ansan Greeners, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Korean Police son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 251 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ansan Greeners kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Korean Police sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ansan Greeners önceki hafta Seongnam mücadelesinde 0-1 yenildi.

Korean Police ise Gwangju maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Ansan Greeners, 14 gol attı ve 15 gol yedi.

Korean Police ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Korean Police, 14 gol atarken 6 gol yedi.

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