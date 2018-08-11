Ansan Greeners - Seongnam sahaya çıkıyor

Ansan Greeners ve Seongnam, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Ansan Greeners 23 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Seongnam 40 puanda ve 2. sırada. Ansan Greeners, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Seongnam son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 606 kodlu maçı oynayanlar; Ansan Greeners galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Seongnam galibiyet oranı 0.00.

Ansan Greeners son haftadaki Anyang müsabasında 3-2 yenildi.

Seongnam ise Suwon City karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Ansan Greeners, evinde 6 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 14 gol yedi.

Seongnam, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Seongnam, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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