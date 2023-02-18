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Antakya'nın üzeri tozla kaplandı

Hatay'ın Antakya ilçesi tozla kaplandı. Sabah saatlerinde güneşin doğuşuyla birlikte yukardan çekilen fotoğrafta şehrin üzerindeki toz bulutu görüntülendi

Son dakika: Antakya'nın üzeri tozla kaplandı
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İHA

Depremin 13'üncü gününde bir yandan arama kurtarma bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Hatay'ın Antakya ilçesi toz bulutuyla kaplandı. Şehrin üzerini kaplayan toz bulutu gün doğumunda havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Depremin 13'üncü gününde Hatay Antakya'da arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdürülüyor.

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bulvarda aralıksız kaydedilen görüntülerde depremin tüm şehre etkisi gözler önüne seriliyor.

Drone ile çekilen görüntülere şehrin toz bulutlarıyla da kaplandığı görülüyor. Gün doğumunda çekilen görüntülerde şehri kaplayan toz bulutunun daha net olduğu kayda geçiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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