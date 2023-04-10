Antakya Ulu Camii'nin nitelikli eserleri kurtarılıyor

Tarihi yapının sadece bir cami olmadığını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Medresesi, yazlık mekanı, çeşmesi, türbeleri ve haziresiyle büyük bir külliyeyi teşkil eden yapılar topluluğu mevcut. Ulu Camii'nin kesin inşa tarihini bilmiyoruz ancak özellikle minaresindeki satranci kufi hattıyla ele alınmış bir kitabesinde, 1271 yılı ve Memlükler'den Sultan Baybars'ın adı geçer.