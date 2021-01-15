AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan program dahilinde geçen yıl haziran başından itibaren turizm sezonu açıldı.

Alınan önlemlerle, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermek isteyen 30 oda ve üzerindeki tüm tesis, işletme ve transfer araçlarına "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, uçaklardan havalimanına transferlere, tesislerin lobisinden restoranına, odalarından plajına kadar tüm alanlarda tedbirler alındı. Birçok ülkenin de talep ettiği model sayesinde, "Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya güvenli tatilin adresi oldu.

RUSLAR İLK SIRADA

Ukrayna ile karşılıklı uçuşların başladığı 1 Temmuz 2020'de açılan dış pazar, 10 Ağustos'ta Rusya'dan karşılıklı uçuşların başlamasıyla hareketlendi. İlk gün 519 Rus turistin geldiği Antalya'ya, Almanya, Polonya, İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden uçuşlar gerçekleşti.

Salgın döneminde alınan tedbirler sayesinde sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline gelen Antalya'ya, ABD'den Balkanlara, Avrupa'dan Asya'ya farklı bölgelerdeki 175 ülkeden 3 milyon 512 bin 910 turist geldi.

Kent, Rusya'dan 1 milyon 509 bin 648, Ukrayna'dan 557 bin 765, Almanya'dan 346 bin 319, İngiltere'den 211 bin 881, Polonya'dan 90 bin 751, İsviçre'den 50 bin 366, Moldova'dan 45 bin 693, Romanya'dan 44 bin 526, Kazakistan'dan 39 bin 834, Hollanda'dan ise 27 bin 987 turisti ağırladı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2020'nin salgın döneminde hazırlık ve test yılı olduğunu söyledi.

Kentteki tesislerin kesintisiz açık kaldığını ve güvenli şekilde turizm hizmeti sunduğunu vurgulayan Yavuz, "Dünyada salgın sürecinde 3,5 milyon turistin gittiği başka bir destinasyon yok. Zorlu bir süreç olmasına rağmen Antalya bunu başardı. Bu bağlamda 3,5 milyon turisti referans olarak kazandı. Bizim için test yılıydı ve başarılı olundu. Dünyada bunu başarabilen başka bir ülke yok. Bu sezonda da Antalya öne çıkan bir destinasyon olacak." diye konuştu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ise Türkiye'nin turizmdeki başarısını salgın sürecinde bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Antalya'nın turizmde vazgeçilmez adres olduğuna işaret eden Kınay, "Destinasyonumuz, her ülkenin misafirine hitap ediyor. Çok farklı bölgelerden turistlerin gelmesine rağmen hepsinin memnun ayrılması büyük bir başarı." değerlendirmesini yaptı.