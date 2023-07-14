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Serinlemek için sahillerde vakit geçiren vatandaşlardan İbrahim Avcı da ailesiyle birlikte tatil yapmak için kente geldiklerini söyledi. Hava sıcaklığından şikayet eden Avcı, "Bu sene hava çok sıcak. Sabah saatlerinde denize geldik ama gitmeyi düşünmüyoruz. Sıcak havada ancak böyle serinleyebiliyoruz. Klimalar etki etmiyor, evler oturulacak gibi değil. Burada da şemsiye altında güneşte yanmamak için dinleniyoruz." diye konuştu.

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Sevim Avcı ise deniz kenarına serinlemeye geldiklerini ama sıcağın etkisini daha da hissettiklerini dile getirdi. Park ve bahçelerde vakit geçiren Asuman Öztürk, "Antalya anlatamayacağımız kadar sıcak. Allah'tan serinleyecek alanlarımız var. Evlerimizde oturmamız mümkün değil. Bu sıcak havalar bitecek gibi görünmüyor ama umarım bir an önce biter. Hava daha sıcak olsa da evde oturmamak için çıkmaya devam edeceğiz gibi görünüyor." dedi.

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Kent merkezinde vakit geçiren Seda Altıncezve ise günlerdir sıcaktan korunmak için dışarı çıkmamaya çalıştıklarını, çok bunaldığında ise denize girmeyi tercih ettiğini kaydetti.

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