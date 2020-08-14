Antalya, Burdur ve Isparta'da hasta ve yaralı 117 sokak hayvanı tedavi edildi

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CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, projenin 2017'de Hayvan Hakları Federasyonu ile (HAYTAP) yapılan iş birliği sonucu hayata geçirildiği belirtildi.

Şirketin doğa ve hayvan dostu olduğu aktarılan açıklamada, projeyle bugüne kadar 117 sokak hayvanın yeniden hayata bağlanmasının sağlandığı kaydedildi.

- "117 sokak hayvanından 50'si sahiplendirildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, yardıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin uzman veterinerlerce yapıldığını vurguladı.

Sağlığına kavuşturulan sokak hayvanlarının HAYTAP aracılığıyla sahiplendirildiğine değinen Değerli, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar tedavisi tamamlanan 117 sokak hayvanından 50'si sahiplendirilerek yeni aileleriyle yaşamaya başladı. En büyük destekçilerimiz CK Enerji Akdeniz Elektrik çalışanları. Şirket çalışanlarımızın kurduğu Gönüllülük Kulübü ile hayvan dostu bir kampüs ortaya çıkarıldı. Bizimle ortak çevreyi paylaşan hayvan dostlarımızın beslenme, bakım ve rutin sağlık kontrollerini yaptırıyoruz. Akdeniz insanının çevre ve hayvan hakları konusundaki duyarlılığı bize güç veriyor."







