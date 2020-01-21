Angola'nın eski devlet başkanının kızı ve damadı ülkeyi nasıl dolandırdı?

AA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı.

İnfluenza teşhisiyle üç gün önce kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Böcek'in, solunum yolunu, akciğerlerini ve bronşlarını etkileyen virüs ve yüksek ateş nedeniyle doktor kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

Başkan Böcek'in, rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki programlarını iptal ettiği belirtildi.

VALİDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Böcek'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de katıldı.