Antalya Büyükşehir Belediyesi, 81 ildeki 81 okula muz gönderdi

AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" tweetine, "Biz de 81 ilde 81 okulumuza muz göndereceğiz" yanıtını vermesi üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Toptancı halinde özenle hazırlanıp paketlenen muzlar, Türkiye'nin 81 ilindeki okullarda okuyan öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Muz paketlerinin içinde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adıyla yazılan "Yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dilerim. Maske takmayı ve bolca meyve tüketmeyi lütfen unutmayalım. Sevgilerimle." mesajı da yer aldı.

Belediye ekipleri, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 491 okulda yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf 60 bin öğrenciye meyve ikram etti.