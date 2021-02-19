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Antalya Cuma namazı: 19 Şubat Antalya Cuma namazı saati ne? Antalya'da cuma namazı ne zaman kılınacak?

Cuma namazı saatleri araştırılıyor. 19 Şubat Cuma günü Antalya'da camilerde cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar "Antalya Cuma namazı kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Korona virüs tedbirlerine ve sosyal mesafe şartlarına uyulduğu sürece camilerde cuma namazı kılınabiliyor. Peki, Antalya Cuma vakti saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı haftalık namaz vakitlerine göre 19 Şubat Cuma günü Antalya cuma namazı saati...

Antalya Cuma namazı: 19 Şubat Antalya Cuma namazı saati ne? Antalya'da cuma namazı ne zaman kılınacak?

Antalya Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her şehirde her hafta değişiyor. Antalya'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar cuma namazının bu hafta saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 12 Şubat Diyanet Antalya Cuma namaz saati...

19 ŞUBAT 2021 ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ

19 Şubat 2021 Antalya Cuma namazı saati: 13:16

Antalya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
19 Şubat 2021 Cuma06:1507:3413:1616:1918:4820:03
20 Şubat 2021 Cumartesi06:1307:3313:1616:2018:4920:04
21 Şubat 2021 Pazar06:1207:3213:1616:2118:5020:05
22 Şubat 2021 Pazartesi06:1107:3113:1616:2118:5120:06
23 Şubat 2021 Salı06:1007:2913:1616:2218:5220:06
24 Şubat 2021 Çarşamba06:0907:2813:1616:2318:5320:07
25 Şubat 2021 Perşembe06:0707:2713:1516:2318:5420:08

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekâtın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).
Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında, ister artıcı (nâmî) vasıfta olsun ister olmasın, herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekât verilmez (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 266).
Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 268).
Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkânı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekât verilebilir (Kâsânî, Bedâî’, II, 43-46). Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkânına sahipse ona zekât verilmez.
“Allah yolunda” anlamına gelen “fî sebîlillah” ifadesi ise, kendisini Allah yoluna ve İslam’a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır.

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