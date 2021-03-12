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Antalya Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Mart Antalya Cuma namazı saati

Antalya Cuma namazı saati araştırılıyor. Antalya Cuma namazı kaçta kılınacak? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, 12 Mart Cuma günü Antalya'da cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazı saatlerini ve haftalık namaz vakitlerini vatandaşlarla paylaştı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı haftalık namaz vakitlerine göre 12 Mart Cuma günü Antalya Cuma namazı saati...

Antalya Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Mart Antalya Cuma namazı saati

Antalya Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Antalya'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Antalya cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün, günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 12 Mart Diyanet Antalya Cuma namaz saati ve Antalya haftalık namaz vakitleri

12 MART 2021 ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ

12 Mart 2021 Antalya Cuma namazı saati: 13:12

Antalya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
12 Mart 2021 Cuma05:4707:0613:1216:3219:0820:22
13 Mart 2021 Cumartesi05:4507:0413:1216:3219:0920:23
14 Mart 2021 Pazar05:4407:0313:1216:3319:1020:24
15 Mart 2021 Pazartesi05:4207:0213:1116:3319:1120:25
16 Mart 2021 Salı05:4107:0013:1116:3419:1220:26
17 Mart 2021 Çarşamba05:3906:5913:1116:3419:1320:27
18 Mart 2021 Perşembe05:3806:5713:1016:3519:1420:28

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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