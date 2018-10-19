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Antalya Cuma namazı saati: 19 Ekim Antalya Cuma saati kaçta? 2018

Antalya Cuma saati, Antalya il genelindeki camilerde Cuma namazı kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki; Antalya Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerekli belirlemeler yapıldı. İşte; Antalya Cuma namazı saati (19 Ekim 2018)

19.10.2018 - 12:03 | Güncelleme:

Antalya Cuma namazı saati 19 Ekim 2018 Cuma günü Antalya il genelindeki cami ve mescitlerde Cuma namazı kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Antalya Cuma namazı saati tespit edildi. Peki; Antalya Cuma namazı saat kaçta? İşte 19 Ekim 2018 Cuma namazı saati...

ANTALYA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Antalya Cuma namazı ve Antalya namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. Öğle namazı vaktinde kılınan Cuma namazı öncesi Antalya il genelinde cami ve mescitlerde gerekli hazırlıklar yapıldı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Antalya haftalık namaz vaktleri...

Antalya Cuma saati 19 Ekim 2018: 12.48

Antalya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Ekim 2018 Cuma 05:42 07:01 12:48 15:54 18:24 19:38
20 Ekim 2018 Cumartesi 05:43 07:02 12:48 15:53 18:22 19:37
21 Ekim 2018 Pazar 05:44 07:03 12:48 15:52 18:21 19:36
22 Ekim 2018 Pazartesi 05:44 07:04 12:48 15:51 18:20 19:34
23 Ekim 2018 Salı 05:45 07:05 12:48 15:50 18:19 19:33
24 Ekim 2018 Çarşamba 05:46 07:06 12:48 15:49 18:17 19:32
25 Ekim 2018 Perşembe 05:47 07:07 12:47 15:48 18:16 19:31

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
 
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadir, II/31).

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu’, IV, 353; İbn Kudame, Muğni, II, 171, 217).

Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Huraşi, Şerhu Muhtasari Halil, II, 76-77).

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’ye hicretinden önce Nakiu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, Salat, 78). Ancak daha az kişi ile de cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)’in emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III, 255).

Rasulüllah (s.a.s.) cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatin on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cuma, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber (s.a.s.)’den gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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