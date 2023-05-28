Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Antalya Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Antalya başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Antalya seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Antalya Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 85.52 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98.8 oldu. Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 913.191 oyla yüzde 57.19 - Recep Tayyip Erdoğan: 683.491 oyla yüzde 42.81 aldı. Antalya 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 913.191 oyla yüzde 57.19

Recep Tayyip Erdoğan: 683.491 oyla yüzde 42.81

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 890.202 oyla yüzde 53.13 - Recep Tayyip Erdoğan: 667.720 oyla yüzde 39.85 oy oranı elde etmişti.

