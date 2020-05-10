Antalya'da 104 yaşındaki Mavize nineye Anneler Günü sürprizi

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin en yaşlı annesi olduğu belirlenen Mavize Akşit'in Anneler Günü'nün kutlaması için belediye görevlileri hazırlık yaptı. Molla Yusuf Mahallesi'nde oğlu Osman Akşit ve gelini Rahime Akşit ile yaşayan Akşit'i ziyarete giden görevliler, kapı zilini keman eşliğinde çaldı. Karşısında elinde çiçek ve kemanla belediye çalışanlarını gören Akşit ve ailesi büyük şaşkınlık yaşadı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in selamını da ileten görevliler, yaşlı kadının Anneler Günü'nü kutladı. 5 çocuk ve torunlarının torunlarıyla birlikte 90 torun sahibi olan Akşit, duygulu anlar yaşadı. Mavize nineye keman eşliğinde "Benim Annem Canım Annem" parçası çalındı.

Belediye Başkanı Esen de görüntülü aramayla telefonda görüştüğü Akşit'in gününü kutladı.