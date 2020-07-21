Antalya'da 2 aydır haber alınamayan Kazakistanlı genç kızı arama çalışması sürüyor

AA

Orynbayeva'nın (21) kaybolduğu bölgedeki Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki mezarlık ve ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. Çalışmaya polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri katıldı.

İz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda, drone ile de bölge havadan taranıyor.

Polis ekiplerinin, gün boyunca çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Saltanat Orynbayeva, 2 ay önce Kazakistan'da bulunan babasıyla telefonda tartışan kızı Araylım Orynbayeva'nın evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşamadığını belirterek polisten yardım istemişti.