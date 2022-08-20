Kırkağaç’ta iki araç çarpıştı: 9 yaralı

2 otobüs çarpıştı: 2'si ağır 25 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otobüsün karıştığı kazada, 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan G.A. (40) idaresindeki tur otobüsü, yolcu almak için duraklayan Z.K. (51) yönetimindeki otobüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Alanya ve Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.