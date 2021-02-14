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Antalya'da geçen yıl 37 yat sahiplerine teslim edildi

İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın birçok yerinden lüks yat siparişi alan Antalya Serbest Bölge, 20 yılda toplam satış değeri 1 milyar 277 milyon dolara ulaşan 442 lüks yatı, mavi sularla buluşturdu. Geçen yıl 37 yat, sahiplerine teslim edildi

Antalya'da 20 yılda 442 lüks yat Akdeniz sularına indirildi
AA

Yat imalatında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge, 20 yılda toplam satış değeri 1 milyar 277 milyon dolara ulaşan 442 lüks yatı, mavi sularla buluşturdu.

Ağırlıklı yat, elektrik-elektronik, medikal, makine, inşaat, tekstil, kimya ve maden sektörlerinin faaliyet gösterdiği 31'i yabancı sermayeli 83 firmanın yer aldığı bölgede, Hollanda, Almanya ABD, İtalya, İngiltere merkezli firmalar bulunuyor.

Yat üretiminin 2000'den bu yana gerçekleştirildiği bölgede, 45 yerli ve yabancı firma, İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın birçok yerinden lüks yat siparişi alıyor.

Dünyaca ünlü sporcu ve iş insanlarına, Orta Doğu'daki Arap kraliyet ailelerine ultra lüks yat üretimi gerçekleştiren Antalya, mavi vatanın koruyucuları için de yerli bot üretiminde aktif rol üstleniyor.

Boyutuna göre 30 metrelik yatlarla başlanılan bölgedeki üretim, bugün 70 metrelere kadar ulaştı.

SALGINA RAĞMEN TİCARET HACMİ ARTTI

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bölge olarak 2020'yi bir önceki yıla göre ticaret hacmini yüzde 8 artırarak kapattıklarını söyledi.

2019'da 777 milyon dolar olan ticaret hacminin, geçen yıl 840 milyon dolara ulaştığını belirten Gürses, bu durumun istihdama da yansıdığını, 5 bin civarında olan istihdamın, 5 bin 300'e yükseldiğini kaydetti.

Bölgeye yapılan yeni yatırımlarla bu yılki ticaret hacminin ciddi oranda artmasını beklediklerini vurgulayan Gürses, yurt dışından yabancı sermayeli firma çekerek, ülkede daha fazla katma değer sağlamak istediklerini dile getirdi.

SALGIN SÜRECİNDE 37 LÜKS YAT DENİZE İNDİRİLDİ

Özellikle yat sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çok zorlanmadığını, firmaların daha önceki bağlantıları doğrultusunda üretimlerine devam ettirdiklerini anlatan Gürses, yeni siparişler için de bağlantılar yaptıklarını bildirdi.

Geçen yıl 37 lüks teknenin tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Gürses, "2000'den bu yana yat üretiminde 442 sayısına ulaştık. Bunların toplam satış değeri de 1 milyar 277 milyon dolar. Her geçen yıl üretilen tekne boylarında bir artış söz konusu. Tekne boyları büyüdükçe oluşturduğu katma değer artıyor, istihdama, ülkenin yan sanayisinin gelişmesine büyük katkı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR YABANCI FİRMALARIN MERCEĞİNDE

Gürses, bölge olarak geçen yıl yatırım faaliyetlerine de ara vermediklerini söyledi.

Gerekli tedbirler alınarak serbest bölgenin kapasitesini artıracak çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gürses, yat sektörünün çıtasını daha da yukarıya taşımak adına yeni bir rıhtım inşaatına başladıklarını bildirdi.

Yeni rıhtımla daha büyük teknelere hizmet verilebileceğini, birçok lüks yatın bakım ve onarım için de Antalya Serbest Bölge'ye gelebileceğini aktaran Gürses, "Yeni rıhtım tamamlandığında 2 bin ton ağırlığına kadar yatları burada üretip, bakım ve onarım hizmetlerini sunabileceğiz." dedi.

Bölgenin sınırının 120 bin metrekarelik bir ilaveyle genişlediğine değinen Gürses, bu alanın lojistik bir avantaj sağladığını dile getirdi.

Yeni rıhtımı haziranda tamamlamayı planladıklarına işaret eden Gürses, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 300 metre uzunluğunda yat bağlama rıhtımımız, 560 ton kaldırma kapasiteli travellift (tekneleri suda kaldırma vinci) ve 2 bin ton kaldırma kapasiteli shiplift (gemi asansörü) yatırımlarıyla lüks yat konusunda Uzak Asya, Afrika ve Arap yatırımcılarının ilgisini çekmeye başladık. Özellikle yatırımların son aşamaya gelmesiyle, yurt içinden ve dışından talepler de artmaya başladı."

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