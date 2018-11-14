Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Aksaz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgede jandarma tarafından vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yine rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, bir çok zeytin ağaçlarını da küle çevirdi.

Alevlerin Seydiler, Doğamçam ve Kurtlar mahallelerini de tehdit ettiği gelen bilgiler arasına. İtfaiye ekiplerinin karadan müdahaleleri devam ediyor.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yangının Aksaz ve Seydiler mahallelerinde yerleşim yerlerine girişini engellendiğini belirterek; "Bütün ekiplerimiz bölgede. Yangının yerleşim yerlerine girişi engellendi. Şu anda her iki mahalle arasında bulunan tarım arazilerindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız kontrol altına almaya çalışıyor" dedi.



GAZİPAŞA´DA YANGIN ÇIKTI



Diğer yandan Gazipaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi´nde de aynı saatlerde orman yangını çıktı. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye birimi yangına müdahale ediyor. Dağlık ve sarp alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.











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