Antalya'da beş yıldızlı bir otelin spor salonu ve saunasındaki soyunma kabinlerinden müşterilere ait para ve 1 milyon değerinde 3 saat çalan 3 kişi yakalandı. Şahısların çaldıkları saatleri uçakla İstanbul’a giderek Kapalıçarşı'da sattıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin spor salonu ve sauna kısmındaki soyunma kabinlerinde, çeşitli tarihlerde müşterilere ait 3 saat ile para çalındı. Çalınan saatlerden birinin değerinin 600 bin lira saatlerin toplam değerlerinin ise 1 milyon lira olduğu kaydedildi.

Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlık olaylarını müşteri gibi otele gelen Ş.K., Y.A. ve Ö.K.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi Kemer’de kaldıkları bir otelde yakaladı. İfadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Ş.K. tutuklanırken, Y.A. ve Ö.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahısların çaldıkları saatleri uçakla gittikleri İstanbul Kapalıçarşı'da sattıkları belirlendi.

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