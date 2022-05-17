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Antalya'da 9 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği derede boğuldu.

Antalya'da 9 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği derede boğuldu
AA

Ali İhsan Okudan, iki arkadaşıyla Töngüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkisindeki Koducak deresine yüzmeye gitti. Çocuğun girdiği yaklaşık 2 metre derinliğindeki sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu ailelerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada dereye gelen çocuğun yakınları, Okudan'ı sudan çıkardı.

Sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıptaki işlemlerin ardından aileye teslim edilen cenaze, Töngüşlü Mezarlığı'na defnedildi.

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