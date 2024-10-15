Antalya'da antika tutkunlarına özel festival

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antikacılar ve Nostalji Festivali ile geçmişin büyüsünü günümüze taşıyacak.

Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği ile birlikte düzenlenecek festival 17 Ekim Perşembe günü Karaalioğlu Parkı'nda açılıyor. Festivalde birbirinden değerli antika ürünler sergilenecek. Festivali ziyaret edenler antika eşyalar arasında nostaljik bir yolculuğa çıkacak.

Festivali ziyaret edenleri, dolu dolu etkinliklerin yer alacağı bir program bekliyor. 17 Ekim Perşembe günü saat 15.00'te ziyarete açılacak festivalde Ediz Çam DJ performansıyla ziyaretçileri ile buluşacak. 20.00'de ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası birbirinden güzel şarkıları ziyaretçiler için çalacak.