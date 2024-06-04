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        Haberler Gündem Antalya'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı - Güncel haberler

        Antalya'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartman dairesinde çıkan ve diğer dairelere de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 23:53 Güncelleme: 04.06.2024 - 23:53
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        Apartmandaki yangın hasara yol açtı
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        Demircikara Mahallesi 1429 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yukardaki dairelere de sıçaradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yakkaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle 3 dairede hasar oluştu.

        Yangın sırasında evde bulunmayan ve sonrasında olay yerine gelip fenalık geçiren daire sahibi Fikret Çomoğlu ile eşine ambulansta müdahale edildi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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