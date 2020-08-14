Antalya'da atladığı yapay havuzda başını taşa çarpan kişi, yaralandı

AA

Yunus Emre Bozkurt (28),4 Ağustos'ta 2 metre yükseklikten Sapadere Kanyonu'ndaki yapay havuza atladı.

Başını taşa çarpan Bozkurt, yaralandı.

Ağabeyi tarafından sudan çıkarılan Bozkurt, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis Ekibince, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bozkurt, serinlemek isterken hastanelik olduğunu belirterek, "Bilincimi kaybetmişim, hastanede kendime geldim. Kısmi felç geçirmişim." dedi.

Bozkurt'un ablası Arzu Doğan da olayla ilgili jandarma ve savcılığa şikayette bulunduklarını söyledi.

Doğan, "Kardeşim sağ eli ve sol tarafını hissetmiyor. Doktor şimdilik yürüyemeyeceğini, yatalak bir hasta olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bozkurt'un havuza atlama anının cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Bozkurt'un yaklaşık 2 metre yükseklikten atladıktan sonra su üstüne baygın şekilde çıkması yer alıyor.