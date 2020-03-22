Antalya'da babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

AA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde babasını bıçakla öldürüp, annesini yaralayan zanlı tutuklandı.

Örnek Mahallesi 1530 Sokak'taki bir apartmanın 4. katında, evde tartıştığı babası İsmail K'yi (70) bıçaklayarak öldüren ve annesi Emine K'yi (66) de yaralayan Erdal K. (46),Manavgat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmek" ve "kasten yaralamak" suçlarından tutuklandı.

Zanlı'nın, ifadesinde hasta olduğunu, olaya dair hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Manavgat'ta özel bir hastanede tedavisi süren anne Emine K.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Manavgat'ta ailesiyle yaşayan ve bir süredir psikolojik tedavi gören Erdal K. (46),17 Mart'ta babası İsmail K'yı, bıçakla öldürüp, annesi Emine K'yı yaraladıktan sonra teslim olması için uzun süre ikna edilemeyince, polis tarafından bacağından vurularak gözaltına alınmıştı.